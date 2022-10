Rico Verhoeven verslaat Hesdy Gerges op eigen Hit It-gala

Rico Verhoeven heeft op zijn eigen evenement in Rotterdam Ahoy kickbokser Hesdy Gerges verslagen. De twee streden in zes rondes om de winst. Uiteindelijk won Verhoeven op technische knock-out en boekte hij zijn zestiende zege op rij.

Hoewel Gerges zich aanvankelijk aardig staande wist te houden, domineerde Verhoeven al na twee rondes. In de derde ronde voerde hij de druk verder op en wist hij Gerges voor acht tellen naar de grond te slaan.

De kickbokser uit Bergen op Zoom vocht zaterdag voor de vierde keer in zijn carrière tegen Hesdy Gerges. Hij won alle drie de eerdere wedstrijden. Verhoeven stond vorig jaar oktober voor de laatste keer in de ring. In het Geldredome werd hij toen bont en blauw geslagen door Jamal Ben Saddik, maar hij rekende uiteindelijk wel met hem af.

Voor Hesdy Gerges was het de laatste wedstrijd. Hij gaat met pensioen en liet weten trots te zijn dat hij zijn laatste partij mocht spelen tegen de beste kickbokser van dit moment.