Fietser (23) overleden na botsing met taxibusje in Breda

De fietser die zaterdagnacht ernstig gewond raakte op de Lunetstraat in Breda is later in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt. Het slachtoffer was in botsing geomen met een taxibusje.

De botsing vond rond kwart over vier 's nachts plaats. Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten naar de Lunetstraat. Een traumaheli landde bij de KMA. De brandweer hielp bij het reanimeren van het slachtoffer, zag een 112-correspondent. De fietser, een 23-jarige Bredanaar, is onder begeleiding van een zogenoemde trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Veel schade

In verband met de hulpverlening werd de straat afgesloten. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. "De taxibus liep veel schade op", zag de 112-correspondent.

De fietser werd geraakt door de bestuurder van een taxibusje (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De botsing vond plaats op de Lunetstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Het onderzoek naar het ongeluk in Breda ging zondagochtend verder (foto: Perry Roovers/SQ Vision).