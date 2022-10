PSV-supporters ondanks straf toch naar Noorwegen: 'Alles was al betaald'

PSV-supporters mogen donderdag niet in het stadion kijken naar de wedstrijd van hun club tegen Bodø/Glimt, maar sommigen reizen toch af naar Noorwegen. Het verbod van de Europese voetbalbond UEFA komt als straf na ongeregeldheden in Londen na de wedstrijd van PSV tegen Arsenal. Toen vernielden gasten in het stadion stoeltjes en gooiden daarmee. Ook werd er een vuurpijl afgestoken. "Ik snap de UEFA wel", zegt voorzitter Rob Bogaarts van de PSV-supportersvereniging, "maar uit onze groep trapte niemand rotzooi."

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Hij reist dan ook toch af naar Noorwegen. Maar niet om de bij de wedstrijd te zijn, want dat mag niet. "Ik heb 600 euro betaald voor de vliegreis en het hotel. Dat geld krijg ik niet terug. Ik had afgesproken met mijn beste vriend, dus we maken er gewoon een paar leuke dagen van."

Hij had aan PSV kunnen vragen of hij mee mocht als zakelijke partner. "Ze hadden misschien een uitzondering voor mij willen maken, maar dat heb ik niet gevraagd, want dat vind ik niet netjes naar de andere supporters toe." Bogaarts heeft sowieso gemengde gevoelens bij de zakelijke gasten die wel het stadion in mogen.

"Zakelijke contacten zijn belangrijk, maar dat zijn de supporters ook. Ik snap dat zij mee mogen, want zij hebben niet met vuurpijlen gegooid in Londen, maar wij ook niet." Bogaarts zou een oproep willen doen aan aan de zakelijke relaties van PSV. "Kom lekker met ons in een Noorse kroeg naar de wedstrijd kijken, dan geven we een mooi signaal af, want op deze manier slaan ze de plank mis."

