Wijkagent Hicham krijgt fikse parkeerboete in Boxtel

Wijkagent Hicham van de Boxtelse wijk Selissenwal kwam dit weekend van een koude kermis thuis. Terwijl hij met zijn politiewagen aan het werk was, kreeg hij een parkeerboete. Ene Hanin had een briefje onder zijn ruitenwisser gestopt dat de boete voor foutparkeren 150 euro bedraagt.

Hicham is wijkagent en werkt regelmatig in de Selissenwal in Boxtel. Zo ook zaterdag. Hij had een klus en parkeerde zijn dienstwagen voor de supermarkt aan de Van Beekstraat. "Toen ik terugliep stond er een meisje bij de auto naar me te zwaaien dat ik moest komen. Ze zei dat ze me een boete had gegeven, want daar mag niet worden geparkeerd."

Hilariteit alom natuurlijk en de boete was nog hoog ook: 150 euro! "Ik vroeg nog of er wat van de prijs af kon, want 150 euro is wel veel. Maar dat kon niet, zei ze. En ik moest ook contant betalen. Nou, ik heb de boete doormidden gescheurd en ben maar weggereden", zo vertelt hij lachend.

Hicham deelt zijn politieverhalen regelmatig op instagram. "Ik vind het leuk om af en toe dit soort dingen te plaatsen'", zegt hij. "En de mensen lijken het ook te waarderen. Ach, moet kunnen toch?"