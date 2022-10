PSV zonder problemen langs NEC

PSV heeft zondagmiddag met 3-0 gewonnen van NEC. In een wedstrijd die niet bepaald hoogstaand was had de ploeg van Ruud van Nistelrooij geen problemen met de Nijmeegse laagvlieger.

Het voelde zondagmiddag een beetje als een verplichte verjaardag bij de schoonfamilie. Ondanks dat PSV dit seizoen al slippertjes maakte tegen Cambuur en FC Groningen kwam het tegen NEC helemaal niet in de problemen. Vanaf minuut één was eigenlijk al wel duidelijk dat de thuisploeg de wedstrijd ging winnen. Via Anwar El Ghazi kwamen de Eindhovenaren op voorsprong. Hij schoot een voorzet van Cody Gakpo binnen. Voor rust leek het zelfs 2-0 te worden via Luuk de Jong maar in de aanloop naar het doelpunt was buitenspel geconstateerd.

Betweterige oom

Wie het duidelijk niet zag als een verplichte verjaardag was de VAR. De videoscheidsrechter speelde de betweterige oom en wilde ook graag laten zien dat hij aanwezig was. Zo ook in de tweede helft toen PSV binnen een minuut een penalty kreeg. Xavi Simons ging op de keeper af maar werd uit balans gehaald door een sliding van een NEC-verdediger. Na lang wikken en wegen werd scheidsrechter Martin van den Kerkhof door Sander van der Eijk naar het scherm geroepen. Maar gelukkig voor PSV bleef zijn oordeel staan. Luuk de Jong benutte het buitenkansje en zette PSV op een comfortabele 2-0 voorsprong. Niet veel later werd er weer gekeken naar een overtreding van Erick Gutiérrez. Maar na weer lang nadenken liet de VAR weten er toch geen rode kaart in te zien.

