Man gered uit brandend huis, in kritieke toestand naar ziekenhuis

De brandweer heeft een man gered uit een huis aan de Dirck Boutsstraat in Helmond waar zondagavond een felle brand uitbrak. Het vuur is vermoedelijk in de aanbouw van het huis ontstaan en daarna overgeslagen naar andere delen van het huis.

Het vuur werd rond kwart voor elf 's avonds ontdekt door buren. Voordeur geforceerd

"De brandweer moest de voordeur forceren om toegang tot het huis te krijgen", laat een 112-correspondent weten. Het slachtoffer, dat de brandweer in het huis ontdekte, is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Dirck Boutsstraat. Overslaan vuur voorkomen

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De huizen van de buren hebben rook- en waterschade opgelopen, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar deze huizen.

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen vanwege de brand in huis aan de Dirck Boutsstraat in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De schade aan het huis in Helmond is aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Een hoogwerker werd ingezet om de brand in Helmond te kunnen bestrijden (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).