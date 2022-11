Kan Xavi Simons PSV 86 miljoen opleveren? 'Hij levert steeds'

Liefst 86 miljoen euro. Zoveel betaalde Barcelona in 2019 aan Ajax voor middenvelder Frenkie de Jong. Het was de meest lucratieve transfer ooit voor een Nederlandse voetbalclub. Met Xavi Simons (19) lijkt PSV op dit moment ook goud in handen te hebben. Hij onderscheidt zich bijna wekelijks in Eindhoven. Kan PSV op termijn een Frenkie de Jong-achtig transferbedrag tegemoet zien?

Simons moest het bij topclub Paris Saint-Germain de afgelopen jaren doen met af en toe een wedstrijd of invalbeurt. Afgelopen zomer stapte hij over naar PSV en daar groeide hij snel uit tot basisspeler. Inmiddels scoorde hij in twaalf competitiewedstrijden acht keer en was hij goed voor drie assists.

"Het is genieten", reageert Stan Valckx, ex-international en voormalig technisch directeur van PSV. "Xavi heeft nu een aantal wedstrijden echt laten zien dat hij veel in huis heeft. Dan vraag je je af of hij het ook tegen nog grotere ploegen zou kunnen. Tot nu toe moet ik zeggen: hij levert steeds. Qua fysiek is hij niet imponerend, maar als je ziet wat hij uit dat lichaam perst. Ook tegen Arsenal bleef hij keurig overeind. Dit zegt wat over zijn mentaliteit en zijn drang om zich te bewijzen."

Simons maakt niet alleen in de competitie indruk. Ook in Europa blijft hij, ondanks zijn kleine gestalte, overeind. In de 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Arsenal blonk hij uit.

Oud-manager Kees Ploegsma van PSV, die de afgelopen jaren als zaakwaarnemer actief was, vindt het nog wat te vroeg voor PSV om zich rijk te rekenen. "Je moet niet vergeten: Xavi heeft een aantal jaar niet op niveau gevoetbald", benadrukt hij. "Maar hij heeft wel bij grote clubs zoals Barcelona en PSG gezeten, dus goede trainingen gehad. Bij PSV speelt hij nu een aantal wedstrijden en je kan zien dat hij wat in zijn mars heeft. Maar voor deze bedragen... Je moet niet vergeten dat hij in de Nederlandse competitie speelt. Is hij geschikt vroor de Engelse, Franse of Spaanse competitie? Ik zou zeggen: laten we eerst de komende weken eens afwachten."

Sowieso is het van belang om meer ervaring op te doen, benadrukt Valckx. Voetballen in de Champions League en in Oranje. Daarnaast wijst de oud-verdediger erop dat er maar weinig clubs zijn die dit soort torenhoge bedragen kunnen betalen. "Maar ik denk wel dat Xavi de potentie heeft om deze stap te maken."