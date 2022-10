A67 weer open na ongeluk met bestelwagen bij Eersel

Een ongeluk op de A67 bij Eersel zorgde maandagochtend voor problemen voor verkeer richting Eindhoven. De weg was in die richting bijna twee uur dicht tussen Eersel en Veldhoven-West. Iets voor half twaalf waren de problemen voorbij. Op foto's is te zien dat bij het ongeluk in elk geval een bestelwagen betrokken was.

Sandra Kagie Geschreven door

Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond half tien maandagochtend. Wanneer je vanuit België richting Eindhoven wilde, was het advies om te rijden via Breda. Rond kwart over tien werd verkeer dat achter het ongeluk ingesloten stond, weggeleid. Dit meldde Rijkswaterstaat.