Willy en René vol vertrouwen richting topper: 'PSV beter dan Ajax'

"PSV staat op de rails en dendert van nu af aan door." Na twee overwinningen op Arsenal en NEC is het vertrouwen bij PSV-clubiconen Willy en René van de Kerkhof weer helemaal terug. In de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant klinkt ook optimisme door voor de topper van volgende week tegen Ajax. . "PSV is nu de sterkste."

Vooral de wedstrijd tegen Arsenal is Willy en René goed bevallen. "Dat was de beste wedstrijd van dit seizoen", zegt Willy. "Misschien wel van de laatste paar jaar." Niet alleen aanvallend ziet het er volgens de broers goed uit, verdedigend is het ook weer een stuk stabieler. "En met Benitez staat er weer een keeper die punten pakt", constateert René. "Dat hebben we ook een paar jaar niet gehad. "

Heerlijke wedstrijden

Voor het WK staan er nog twee toppers voor PSV op het programma: tegen AZ en eerst komende zondag uit tegen Ajax. "Heerlijke wedstrijden om te spelen", zegt Willy, die ook denkt dat PSV er klaar voor is. "Iedereen staat nu op de goede plek. Het team staat op de rails en gaat doordenderen. PSV is nu ook sterker dan Ajax."

René is het met zijn broer eens. "PSV is op dit moment de betere. En Ajax heeft de laatste de laatste tijd ook een paar klappen gekregen. Niet zo zuinig ook. Ik denk dat de lachende gezichten wel eens richting Eindhoven zouden kunnen gaan zondag."

Podcast

In de nieuwe podcast kiezen Willy en René hun eigen favoriete doelpunt voor PSV uit naar aanleiding van de drieduizendste PSV-goal in de competitie en gaat het ook over twee andere Kerkhofjes die dit weekend van zich lieten spreken. Op ééntje zijn ze heel trots en op de andere een heel stuk minder.