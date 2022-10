Eindhovense danser Carlton breekt door in China: 'Ze schreeuwen je naam'

In China kan Eindhovenaar Carlton Marks Walden niet meer normaal over straat. Hij is daar na zijn deelname aan een dansprogramma een beroemdheid. “Street Dance China is het bekendste programma hier. Meer dan 500 miljoen mensen hebben het gezien.”

Carlton doet zijn verhaal vanuit zijn hotel. Donderdag komt hij terug naar Nederland. Zijn avontuur in China duurde onverwachts zes maanden. “Ik had nooit verwacht dat ik een uitnodiging zou krijgen om naar China te komen.”

Het talent van de danser en choreograaf was in Nederland al bekend. In 2017 won hij Holland's Got Talent, met de Eindhovense dansgroep The Fire.

Via Instragram kreeg hij een uitnodiging voor het programma Street Dance China. Internationale dansers mochten ook meedoen. In april vertrok Carlton. Zijn dansstudio in Eindhoven liet achter zich.