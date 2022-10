Arrestatieteam haalt man uit flat na melding over illegale wapens

Een arrestatieteam heeft maandagmiddag een man uit zijn flat gehaald in Geldrop. De inval vond plaats nadat de politie tips had gekregen dat er wapens in het appartement lagen.

Tegen het middaguur viel het team van de Dienst Speciale Interventies binnen op de negende verdieping van de flat aan de Livingstonestraat in Geldrop. De zwaarbewapende eenheid kwam met verschillende voertuigen en onder meer een hondengeleider naar Geldrop. Buurtbewoners waren flink onder de indruk van de grote inzet van de hulpdiensten. Volgens een van de omwonenden zou de man zorgen voor (drugs)overlast. De bewoner van de flat werd geblinddoekt afgevoerd met een ambulance. Hij werd volgens protocol onderzocht door de crisisdienst. In zijn huis werden verschillende illegale wapens gevonden.

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision.