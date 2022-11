Steeds vaker een valse wolfspin gezien in Brabant

Het aantal meldingen van valse wolfspinnen steeg dit jaar explosief in Brabant en de rest van Nederland. Vorig jaar werd er in Brabant bij Waarneming.nl zo'n 60 keer melding gemaakt van een valse wolfspin. Dit jaar steeg dat aantal explosief, naar 280 meldingen.

Op Waarneming.nl kunnen Nederlanders planten en dieren die ze hebben gespot doorgeven. Landelijk ontving de website dit jaar bijna 1600 meldingen van valse wolfspinnen. Dat is ruim vijf keer zoveel als in heel 2021.

De spin komt van oorsprong vooral voor in het Middellandse Zeegebied, maar kan steeds beter overleven in het Nederlandse klimaat, merkt Matthijs Marskamp. Hij is spinnendeskundige bij de Oliemeulen in Tilburg. "Vroeger hadden we lange en strenge winters. Daardoor ging de spin in de winter vaak dood en zagen we hem minder." Door klimaatverandering is dat nu dus veranderd. "In warm weer is het beestje veel actiever en zien we hem dus ook veel meer."

Samen met Limburg en Gelderland is het aantal waarnemingen in onze provincie het meeste gestegen vergeleken met vorig jaar. In 2022 werd het aantal waarnemingen in deze drie provincies vijf keer zo hoog. In de provincie Zeeland werd de wolfspin het minst vaak gezien.

Op deze kaart is per gemeente te zien waar de wolfspin waargenomen is