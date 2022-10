Waterschap Aa en Maas bouwt knikkerbaan voor verwerking rioolslib

Waterschap Aa en Maas bouwt op de zuiveringsinstallatie in het Brabantse Haps een 'knikkerbaan' van 15 meter hoog voor de verwerking van rioolslib. Het slib rolt onder hoge druk en bij hoge temperaturen door de knikkerbaan, zodat er zoveel mogelijk water uitgehaald wordt. Het procedé met de naam Torwash is bedacht om de verwerking van rioolslib aanzienlijk duurzamer te maken, aldus het schap.

Na het schoonmaken van afvalwater blijft slib over. Delen van dat slib worden hergebruikt. Met een hulpstof wordt vervolgens in een centrifuge water uit het slib verwijderd. Maar dan blijft er nog heel veel nat slib over dat bij de Slibverwerking Noord-Brabant verbrand moet worden. Zowel het gebruik van de hulpstof als het rijden met vrachtwagens vol slib is volgens het schap niet duurzaam.

Rioolslib

In de knikkerbaan kan 500 liter rioolslib per uur worden verwerkt. De uiteindelijke massa slib die dan alsnog naar de verbrandingsovens moet, neemt daardoor met 85 procent af en is veel droger, dus sneller te verbranden. Energiebedrijf Eneco onderzoekt daarnaast of het restproduct van de Torwash gebruikt kan worden als groene brandstof.

Vrachtwagenritten

Torwash is al in het klein uitgeprobeerd op een zuivering in Almere. In Haps volgt nu een grote praktijkproef. Als de techniek bruikbaar is voor alle driehonderd zuiveringen in Nederland, zou jaarlijks 1,5 miljoen ton slib met 85 procent in volume afnemen. Dat scheelt 42.500 vrachtwagenritten. Aa en Maas start nog dit jaar met de bouw van de stellage.