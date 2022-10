Brand bij Jumbo in Eindhoven

In de Jumbo aan de Geldropseweg in Eindhoven was maandagavond rond kwart over negen kort brand uitgebroken. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit maar al snel bleek het niet al te ernstig

Liam Toll Geschreven door

De winkel werd ontruimd nadat er veel rookontwikkeling was in het magazijn. De brandweer schaalde nog op naar een middelbrand, maar dat bleek niet nodig. De brandweer rukte uit met twee bluswagens en een hoogwerker. Rond kwart voor tien keerde een deel van de brandweer terug naar de kazerne. Lekkende olieleiding

De oorzaak van de brand werd snel gevonden. Een lekkende olieleiding van een installatie bleek de boosdoener. De winkel gaat een bedrijf bellen om het lek te dichten. Voor de brandweer zat daarmee het werk erop.