Jongerenwerker Rino vreest niet voor gedwongen ontruiming van dagopvang

Het zijn spannende tijden voor Rino Driessen uit Bavel. De jongerenwerker krijgt vrijdag van de kantonrechter te horen of de gedwongen ontruiming van zijn stichting Ariba aan de Woestenbergseweg doorgaat of niet. Driessen ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet: "Ik denk dat ze niet in de onzin van de gemeente trappen en dat ik met de dagopvang mag blijven."

Ronald Strater Geschreven door

Rino Driessen is lekker bezig met zijn 'tijgers', zoals hij zijn cliënten ook wel noemt. Ze zijn op de vroege morgen met de kettingzaag hout aan het zagen. Voor de kachel, want de self made jongerenwerker denkt dat hij ook komende winter nog wel in het pand aan de Woestenbergseweg zit.

"Als ze op het terrein starterswoningen willen bouwen, ben ik zo weg. Maar nu niet."

Driessen heeft al tijden met de gemeente Breda een conflict over het perceel in Bavel. Hij claimt dat hem is beloofd dat hij er mag werken en wonen tot er concrete plannen zijn voor de ontwikkeling van het terrein. De rechter oordeelde in mei anders en Driessen moest per 1 september het pand verlaten. Die deed dat niet en een ontruimingsprocedure werd opgestart. Er was daarom twee weken geleden een nieuwe gang naar de rechter die -opmerkelijk genoeg- beide partijen nogmaals zeer uitgebreid hoorde. Daarbij kwam van de kant van Driessen weinig concreet aanvullend bewijs of nieuwe argumenten, maar ook de gemeente bleef wederom vaag over het bestemmingsplan. Het plan is tijdelijke woningen, maar hoe, wat en wanneer blijft onduidelijk. Waar de kaarten eerder leken geschud, heeft Rino Driessen weer een kans dat zijn dagopvang voor jongeren met een licht verstandelijke beperking langer open mag blijven. Hij gelooft zelf stellig in een goede afloop. "De gemeente schermt nu wel met tijdelijke woningen", zo zegt hij terwijl zijn cliënten de messen van de kettingzaag slijpen. "Maar ze hebben nog steeds geen concrete plannen hoor. Als ze op het terrein starterswoningen wil bouwen, ben ik zo vertrokken. Maar nu niet. Ik kan er nog best een tijdje zitten."

"Ze willen de boel platgooien en dan pas kijken wat ze er mee doen."