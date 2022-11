's Nachts doorfeesten in Eindhoven: Effenaar tot 8 uur 's ochtends open

Poppodium De Effenaar mag de komende twee jaar feesten organiseren die duren tot acht uur in de ochtend. Dat schrijft burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven. De verruiming van de openingstijden is onderdeel van een proef om het nachtleven in Eindhoven bruisender te maken.

Dat meldt Studio040. De sluitingstijd op vrijdagnacht en zaterdagnacht ligt voor de popzaal nu op vier uur 's nachts. Voor die twee nachten wordt dat dus verruimd met vier uur. Tijdens de proef wordt gekeken hoe dat verloopt. In het verleden mocht De Effenaar enkel incidenteel tot de vroege ochtend open blijven.

Aan de ontheffing zitten allerlei eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en drugsgebruik. Ook moet de ruimere openstelling zorgen voor een 'verrijking van het culturele aanbod'. Aan die eisen heeft De Effenaar voldaan, schrijft de burgemeester.

"We zijn blij dat dit kan. Voor ons en ook voor Eindhoven is dit een mooie kans. Het is echt alleen voor de zaterdag en zondag, dat hebben we met de buurt afgesproken", reageert Robert Schaffer van De Effenaar.

Bruisender nachtleven

Al jaren wordt er door ondernemers in de horeca- en evenementenbranche gelobbyd voor meer mogelijkheden in de nacht. Ook GroenLinks en D66 dienden een voorstel in om 's nachts meer mogelijk te maken. Zo zouden de openingstijden moeten worden verruimd, binnen en buiten het centrum. Ook vinden diverse partijen en ondernemers dat het nachtleven diverser mag, met meer afwisseling in feesten en evenementen.

De lobby heeft geleid tot een aantal proeven, waarin tijdelijk toestemming wordt gegeven voor ruimere openingstijden. De Effenaar heeft die mogelijkheid nu dus gekregen.

Horecabeleid

Voor de langere termijn gaat het Eindhovense stadsbestuur ook kijken naar meer mogelijkheden voor horecaondernemers, op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad. Die plannen zullen terug te vinden zijn in een nieuwe horecabeleid, dat volgend jaar wordt gepresenteerd.