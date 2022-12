Elise helpt Zlatica aan dak boven haar hoofd: 'Ik was hulpeloos en dakloos'

Vroeger woonden veel mensen in een huis. Nu huurt Zlatica een kamer bij Elise Zlatica met haar 'huurbaas' Elise Zlatica is blij met haar zolderkamer (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/3 Vroeger woonden veel mensen in een huis. Nu huurt Zlatica een kamer bij Elise

De woningnood in Brabant is groot, ondanks dat er tegenwoordig vijf keer zoveel huizen zijn dan vroeger en het aantal Brabanders slechts is verdubbeld. Dat komt onder meer doordat men vroeger met meer mensen onder een dak woonde. In de omgeving van Breda is daarom het project Onder de Pannen gestart. Mensen die in hun huis een kamer overhebben, verhuren die aan iemand die dringend een dak boven het hoofd nodig heeft.

Imke van de Laar & Sanne Hoeks Geschreven door

Met een trotse lach laat Zlatica Ürgeová haar zolderkamer zien. Onder het schuine dak staat haar bed, er is een studiehoekje en er hangt een schilderij met zeilbootjes erop aan de muur. "Omdat ik de wind weer in de zeilen heb." Zlatica komt uit Bratislava en woont al twaalf jaar in Breda. Toen zij en haar partner drie jaar geleden uit elkaar gingen, verhuisde ze naar een huurappartement. Maar toen de eigenaar overleed, werd het contract niet verlengd. Ze kwam op straat te staan. "Ik was ineens hulpeloos en dakloos. Een tijd ben ik van plek naar plek getrokken. Ik ben zo blij dat ik nu mijn eigen plek heb, hier op de zolder van Elise. Nu vind ik weer rust."

Elise Storck twijfelde of ze aan het project Onder de Pannen mee wilde doen. Een goede match met een toekomstige bewoner valt lastig in te schatten. "Maar ik woon alleen in een groot huis terwijl anderen geen dak boven hun hoofd hebben. Dat voelde niet goed." Daarom besloot Elise toch haar zolder aan te bieden. Niet om er financieel beter van te worden of tegen de eenzaamheid, maar echt om te helpen. "En nu de gasprijzen zo hoog zijn is een financieel extraatje toch best handig," zegt ze lachend.

Onder de Pannen is een bijzonder project. De regiogemeente Breda, woningcorporaties en stichting De Herberg trekken samen op om mensen in acute woningnood te helpen. Bijvoorbeeld als zij door een scheiding of het verlies van hun baan op straat komen te staan. Henk Meerloo van Onder de Pannen legt uit: "Wij koppelen woningzoekenden aan particulieren met een huur- of koopwoning die ruimte over hebben. We kijken of er een klik is en of de kamer geschikt is. Het is legale onderhuur, voor maximaal een jaar." Het is vaak een win-win situatie: de verhuurder verdient wat bij, zonder gekort te worden op toeslagen. Ook een verhuurder met uitkering gaat er financieel op vooruit. terwijl een stadsgenoot een dak boven het hoofd krijgt.

"We zien dat er in de gemeente Breda een flinke toename is van het aantal mensen dat geen woning heeft."