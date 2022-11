Peter is net te laat uit Thailand om afscheid te nemen van zijn vader

Alles had Frans Gieselbach ervoor over om zijn broer vanuit Thailand op tijd hierheen te halen, zodat hij afscheid kon nemen van hun terminale vader. Het is helaas net niet gelukt. Peter komt dit weekend pas in Nederland aan, vader John stierf zondagnacht. "Gelukkig is hij op tijd voor de uitvaart."

Sven de Laet Geschreven door

Het slechte nieuws kwam een paar weken geleden, vertelde Frans begin oktober al. "Mijn vader viel ineens flink af. Toen we na een val met hem naar het ziekenhuis moesten, kwamen we erachter dat hij al drie afspraken gepland had staan voor onderzoeken. Nou, ze laten een man van in de 80 echt niet zomaar met z'n scootmobiel die kant opkomen." En inderdaad, niet veel later kwam de uitslag. "Foute boel. De longkanker, waar hij in 2017 nog bovenop was gekomen, was terug. En volgens de arts had hij nog maar een paar maanden." Wat de zaak nog triester maakte, is dat Frans' broer Peter het allemaal vanaf een paar duizend kilometer verderop moest horen. "Hij werkt al 15 jaar als reisleider in Thailand. Maar door corona heeft hij een hele poos zonder werk gezeten. En helaas heb je daar geen UWV. Geen werk, geen inkomsten."

"Hij wilde niet in bed liggen, want hij was bang dat hij niet meer wakker zou worden."

Om Peter toch deze kant op te halen, begon Frans een crowdfunding. "Dat zó veel mensen hun steentje bij hebben gedragen, dat was hartverwarmend. Daar wil ik iedereen uit de grond van mijn hart voor bedanken." Het geld voor het retourtje werd dan ook in no time bij elkaar gehaald. "Een week of twee terug hebben we de knoop doorgehakt dat Peter op 6 november hierheen zou komen", vertelt Frans. "Op dat moment ging het nog best aardig met mijn vader, dus dat zou hij moeten redden." Maar de afgelopen dagen ging het hard achteruit. "Hij heeft continu lopen strijden en geprobeerd voor ons te verbergen hoeveel pijn hij had. De verzorgers mochten hem bijvoorbeeld niet in bed leggen, want hij was veel te bang dat hij dan niet meer wakker zou worden. Hij heeft hele nachten op de stoel in de keuken doorgebracht." Uiteindelijk gaf hij zich dit weekend toch gewonnen. "Op het moment dat hij eindelijk lag, zag je hoe fijn hij dat vond. Zondagnacht ben ik alleen bij hem gebleven. Ik ben op een gegeven moment even gaan slapen. Toen ik om twee uur 's nachts bij hem ging kijken, was hij al vertrokken."

"Al had ik voor die kist moeten gaan zitten, dit doen we niet zonder hem."