Anne bezorgt arm gezin als Secret Santa toch fijne feestdagen

De decembermaand staat weer voor de deur en dat betekent extra opdoffen, lekker eten en veel cadeautjes. Maar juist nu kunnen steeds minder gezinnen dat betalen. Anne Gevers uit Sint-Oedenrode vond het daarom de ultieme feestgedachte om zelf voor Sinterklaas en Kerstman te spelen. Zo bezorgt ze een arm gezin dit jaar toch cadeautjes.

Het gaat om een vader en een zoontje van tien. De moeder is vorig jaar overleden en ze hebben het niet zo breed. "Ik heb al met de vader geappt en hij heeft het liefst dat alles wat ik koop voor het jongetje is", vertelt Anne. "Ik zei toen dat hij ook wel aan zichzelf mag denken en ik ook hem iets leuks wil geven. Een lekker geurtje of wat verzorgingsproducten is voor hem allang prima, zei ie."

Ze meldde zich aan op de Facebookpagina Secret Santa . Een hulpplatform voor gezinnen die het financieel zwaar hebben. Daar kon ze zelf een gezin uitkiezen dat zij wil helpen met een pakket met levensmiddelen of cadeautjes voor onder de boom. "Ik wil het graag persoonlijk afgeven, dus toen kwam ik bij een gezin in Eindhoven uit."

Anne was van plan om een pakket te maken van ongeveer vijftig euro. Maar inmiddels krijgt ze zoveel hulp van de mensen in haar omgeving dat ze daar waarschijnlijk ruim overheen gaat. "Het jongetje is groot fan van PSV en Pokemon, dus ik had een oproepje gedaan of mensen dat nog hebben liggen. Daar kwamen veel reacties op. Iemand heeft al een klok gebracht en een ander een Axe-deodorant. Heel lief. Hoe meer ik krijg, des te groter het kerstpakket wordt."

Anne hoopt dat er meer mensen die wat kunnen missen haar voorbeeld volgen. "Ik ben zelf kapster en ik praat er dus met genoeg mensen over. Wie weet gaan meer mensen het doen. Dat zou leuk zijn, een beetje de decembergedachte erin houden."