Minder geluidsoverlast: lager tarief stille vliegtuigen Eindhoven Airport

Eindhoven Airport laat luchtvaartmaatschappijen minder betalen als ze de nieuwste vliegtuigen gaan gebruiken die stiller en minder vervuilend zijn. De regeling gaat per 1 april volgend jaar in, maakte het vliegveld dinsdag bekend.

Overdag vliegen wordt dan ook goedkoper dan vroeg in de ochtend of 's avonds. Op die manier wil de luchthaven de geluidsoverlast voor omwonenden terugdringen en de uitstoot verminderen.

Met de nieuwe aanpak stimuleert Eindhoven Airport naar eigen zeggen luchtvaartmaatschappijen om hun vloot zodanig te vernieuwen, dat met stillere en schonere vliegtuigen op en vanuit Eindhoven kan worden gevlogen. Ook wil de luchthaven op deze manier bereiken dat er gevlogen wordt op tijdstippen met de minste overlast voor omwonenden.

De maatregelen passen in een eerdere belofte van Eindhoven Airport om voor 2030 de geluidsbelasting substantieel te reduceren. Dat kan door de vloot te vernieuwen.

Sinds twee jaar is het niet meer toegestaan landingen na elf uur 's avonds te plannen. De luchthaven pakt ook zelf de luchtvervuiling aan. Zo zijn onder meer pushbackvoertuigen, bagagetrekkers en vliegtuigtrappen elektrisch gemaakt. Die liepen vroeger op diesel. Voor 2030 moet al wat nog dieselaangedreven is elektrisch zijn. De luchthaven wil verder zelf meer energie gaan opwekken en gebruikmaken van in de omgeving opgewekte duurzame elektriciteit.

Om kabaal en uitstoot te verminderen is onlangs begonnen met een proef waarbij vliegtuigen taxiën op één motor. Daarnaast zet het vliegveld in op het bijmengen van kerosine met duurzame brandstof.