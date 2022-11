Drie gewonden bij botsing op A65: dronken bestuurder aangehouden

Bij een botsing tussen twee auto's op de A65 bij Berkel-Enschot zijn dinsdagavond drie mensen gewond geraakt. De drie, twee vrouwen en een man, zaten samen in een auto. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. Hij werd na het ongeluk aangehouden. De man van 32 uit Tilburg bleek bijna vier keer te veel te hebben gedronken.

Het ongeluk zorgde voor een enorme ravage op de snelweg. Brokstukken lagen verspreid over het asfalt. De twee auto's botsten rond tien uur in de richting Den Bosch. In eerste instantie leek het erop dat er vier gewonden waren, maar de later aangehouden bestuurder raakte volgens de politie niet gewond.

Volgens een 112-correspondent was er op het moment van het ongeluk behoorlijk wat verkeer op de weg. Automobilisten konden de brokstukken maar net ontwijken.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op de snelweg. Ook kwamen vijf ambulances, meerdere politiewagens en de brandweer naar de plek van het ongeluk. De gewonden zijn een man van 55 uit Rosmalen, een vrouw van 26 uit Vlijmen en een vrouw van 29 uit Venlo.

De weg was na het ongeluk nog uren dicht. De politie deed onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Dit is woensdag nog niet duidelijk. De aangehouden Tilburger zit nog vast. Hij mocht zijn rijbewijs inleveren.