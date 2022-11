Kritiek op WK-reclame van Jumbo: commercial toont hossende bouwvakkers

Een tv-commercial van de Veghelse supermarktketen Jumbo kan het bedrijf woensdag op veel kritiek doen rekenen. De reclame vol BN'ers promoot een oranje trui voor het WK voetbal in Qatar, maar toont ook hossende bouwvakkers.

De commercial, die min of meer dient als muziekclip, staat sinds dinsdagavond online en wordt ook op tv uitgezonden. In de reclame van Jumbo komen meerdere bouwvakkers voorbij, onder meer hossend op een bouwplaats.

Omroep Brabant heeft Jumbo om een reactie gevraagd. Het reclamebureau dat de campagne heeft gemaakt, Alfred, verwijst voor commentaar door naar de supermarktketen.

De super verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen te zullen richten.

"We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het Oranjegevoel voor en tijdens het WK voetbal."

Qatar

Qatar krijgt al jaren kritiek vanwege de schendingen van de mensenrechten en de omgang met gastarbeiders, van wie er de afgelopen jaren volgens onderzoek van de Britse krant The Guardian meer dan 6000 zijn overleden.

Ook bij de bouw van WK-stadions zouden slachtoffers gevallen zijn. De regering van de golfstaat zegt dat de situatie verbeterd is.

Reacties

Op YouTube zijn de reacties onder de commercial van Jumbo uitgeschakeld, maar onder andere commercials van het bedrijf is het achterlaten van een reactie op YouTube wel mogelijk. Op de Facebook-pagina van Jumbo kunnen mensen wel reageren. Daar regent het kritiek.

"Hoeveel van jullie mensen hebben de plannen voor deze reclame gelezen, hoeveel aan de uitvoering meegewerkt? En was er echt helemaal niemand die voorzichtig zei: dansende bouwvakkers bij dit dode-slaven-WK, misschien is dat niet 's werelds beste idee?", stelt een van hen.

"6500 bouwvakkers dood. Velen berooid naar huis en Jumbo maakt reclame met hossende bouwvakkers. Hoe ongepast wil je het hebben", vult een ander aan.