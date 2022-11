Vertraging bij bouwprojecten dreigt nu stikstofvrijstelling wordt geschrapt

Bouwprojecten mogen niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. De Raad van State heeft woensdag een streep gehaald door de zogenoemde bouwvrijstelling. Dit heeft grote gevolgen voor bouwprojecten in Brabant. De provincie komt woensdagmiddag met een verklaring.

Met die bouwvrijstelling was tot nu toe geen natuurvergunning nodig voor voor de bouw, aanleg en sloop van onder meer huizen, energieprojecten en wegen. Vanaf nu moet dat dus wel weer. Er mag van de Raad van State alleen toestemming voor een project worden gegeven, als zeker is dat beschermde natuurgebieden geen schade oplopen. Deze gebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden, zijn in Brabant onder meer de Loonse en Drunense Duinen, de Peel en de Brabantse Wal. Deze worden door Europese regels beschermd.

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele bouwsector. Per project moet nu worden bekeken hoeveel stikstof bij de bouw vrijkomt.

Megaproject Porthos

De Raad van State deed uitspraak in een zaak over megaproject Porthos. Dat project draait om CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven dat moet worden opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee.

Mobilisation for the Environment (MOB) spande de procedure aan, omdat er bij het project stikstof vrij zou komen in beschermde natuurgebieden. Bij het verlenen van een vergunning zou daar volgens MOB rekening mee moeten worden gehouden. De bouwvrijstelling klopt volgens de milieuclub daarom juridisch gezien niet.

De Raad van State ging daar in de uitspraak van woensdag in mee. De bouwvrijstelling zou inderdaad niet voldoen aan het Europese natuurbeschermingsrecht.