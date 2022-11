'Puppyfabriek' moet stoppen vindt NVWA: 'Het is daar echt niet oké'

Hondenfokker Kwispel Enzo aan de Grote Aardweg in Eersel zou er met zijn dieren zo'n potje van maken, dat hij zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op zijn dak heeft gekregen. "Het is daar echt niet oké", aldus een woordvoerder van de NVWA.

De NVWA doet onderzoek om de fokker zowel via het bestuursrecht als via het strafrecht te kunnen aanpakken, maar wil eerst een grondig dossier opbouwen. Intussen is de situatie volgens de zegsman van de NVWA "best heftig". Mensen die er een pup kopen hebben dat volgens hem lang niet altijd in de gaten. "Die krijgen op kantoor een netjes opgepoetst hondje gepresenteerd."

"Er zijn veel te veel honden, ze zitten in vieze hokken, we zien gestreste dieren, zaken als tandvleesontstekingen en ook honden die niet gewend zijn om buiten te komen. Ook wordt er zorg onthouden", vertelt de zegsman.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, die bij de fokker filmde en oud-medewerkers zegt te hebben gesproken, spreekt van "erbarmelijke omstandigheden bij grootschalige broodfok in een illegale puppyfabriek". De club doet aangifte bij de politie, om extra druk op de ketel te krijgen. De NVWA is in de ogen van House of Animals niet doortastend genoeg. De autoriteit zegt echter de tijd te moeten nemen voor een dossier dat juridisch standhoudt.

Doodzieke puppy's

House of Animals begon dit jaar zelf een onderzoek nadat de organisatie volgens eigen zeggen "verschillende meldingen" kreeg over "doodzieke puppy’s" die bij de fokker waren aangeschaft. "De hoeveelheid geconstateerde overtredingen is dusdanig groot en dermate ernstig, dat er geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat er sprake is van ernstige dierenmishandeling, waaronder verwaarlozing en het onthouden van medische zorg", aldus Karen Soeters van House of Animals.

"De dieren liggen in hun ontlasting en urine en het drinkwater is ernstig vervuild. Ze krijgen rauw vlees, dat volgens ooggetuigen in de hokken blijft liggen bij temperaturen tot boven de 30 graden", stelt House of Animals. De organisatie zag ook ook honden die als "een bezetene eindeloos rondjes draaien in hun hok". Soeters spreekt van "Oost-Europese praktijken, maar dan in ons eigen Brabant."

Bij Kwispel enzo beraadde men zich aan het begin van de middag nog steeds op een reactie.

De gemeente Eersel laat weten dat de hondenfokker op die pek geen honden mag fokken. Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de bezwaren van de fokker, kan de gemeente verder met de handhavingsprocedure.

Bekijk hieronder de reportage van House of Animals: