De Beekse klok heeft de kuren en het kerkbestuur raakt van slag

"Het zit niet mee met de Beekse klok." Zo begint de bijdrage van de penningmeester van de parochie Heilige Maria Magdalena in Prinsenbeek aan de digitale nieuwsbrief. De klok in de toren van de kerk was de laatste maanden van het vorig jaar niet met zijn tijd meegegaan. Voor de Bekenaren was het toen de hele dag tien voor negen.

Reparatie van het uurwerk zou flink in de papieren lopen. Via de 'offerschaal' werd in het dorp de benodigde 25.000 euro opgehaald en het uurwerk vervolgens opgelapt. Met het vernieuwen van het uurwerk, het elektronisch luiden van de klokken, ledverlichting op de wijzerplaten en het vergulden van de wijzerplaat was het opgehaalde bedrag al aardig opgesnoept.

"Driehonderd donateurs die voor niets geld hebben gegeven door de reparatie. Dat zou wel heel gênant zijn geweest."