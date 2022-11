Slachtafval gevonden in buitengebied van Haaren

Een agent en een BOA van Samen Sterk in Brabant hebben woensdagochtend de resten van een aantal hazen en een ree gevonden. Dat gebeurde in het buitengebied van Haaren na een melding van de vondst van slachtafval.

Het is niet de eerste keer dat er in de omgeving slachtafval van wild is gevonden. Het afgelopen jaar kregen de politie en Samen Sterk in Brabant al meerdere meldingen van gedumpt afval in onder andere de omgeving Oisterwijk en gedumpte hazen en een ree in Loon op Zand.

De gemeente heeft het afval opgeruimd. Politie en Samen Sterk in Brabant stellen een onderzoek in.