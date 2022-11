Vera is pleegmoeder van 3 kinderen: 'Een zware taak, maar ook een dierbare'

De 44-jarige Vera* is pleegmoeder van de drie kinderen (18, 10 en 3) van haar neef. Een zware taak, maar ook een dierbare. "Laatst vertelde een van de jongens dat hij bij ons veel had geleerd en rustiger was geworden. Toen ging mijn hart een beetje open. Ik probeer ze een thuisgevoel te geven."

In de week van de pleegzorg worden nieuwe gezinnen enthousiast gemaakt om pleegkinderen in huis te nemen. En dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan pleeggezinnen.

"Sinds die tijd zijn de kinderen bij ons. De oudste is inmiddels 18 geworden en woont weer in Rotterdam. Met mijn neef gaat het goed, mogelijk wordt de scheiding snel uitgesproken, daarna gaan de kinderen weer terug."

Dat was nog niet zo eenvoudig. "Op het politiebureau werd gecheckt of ik de kinderen wel kende. Ze riepen meteen mijn naam toen ik binnenkwam, dus toen was het meteen duidelijk", zegt Vera.

"Mijn neef zat op het politiebureau en had met spoed hulp nodig. Ik dacht meteen aan zijn drie kinderen, stapte in de auto en ben naar Rotterdam gereden om ze op te halen."

"Onze kinderen zijn al volwassenen", vertelt ze. "We gingen dus terug in de tijd. In het begin was dat best lastig. Mijn man en ik hebben het er samen over gehad. We zouden de kinderen opvangen zolang het kon en nodig was. Onze kinderen waren het daarmee eens", vertelt Vera.

Volgens Vera draaien de pleegkinderen lekker mee in haar gezin. "Je merkt dat ze zich thuis voelen. De jongste van 3 zit twee dagen per week op de opvang. De jongen van 10 zit op het basisonderwijs." Maar er zijn ook moeilijke momenten. "Het zijn nog kinderen. We voeden ze op zoals we dat bij onze kinderen hebben gedaan", vertelt Vera. "Uitleggen waarom iets wel of niet kan en afspraken maken."

Of ze ook andere pleegkinderen gaat opvangen, weet Vera nog niet. "Ik heb dit voor mijn neef gedaan, en over zo'n beslissing moet je goed nadenken. Er wordt veel van je gevraagd. Het is niet goed als kinderen terugvallen. Ik heb veel respect voor pleeggezinnen. Petje af."

* De echte naam van Vera is bekend bij de redactie.

