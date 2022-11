Jac's plantenhotel gaat tóch weer open: 'Het is hier een vijfsterrenhotel'

Ondanks de hoge energieprijzen gooit kweker Jac van Dongen toch weer de deuren open van zijn jaarlijkse plantenhotel. “Van begin november tot half april kunnen mensen hier hun kuipplanten laten overwinteren in onze kassen. Veel plantenliefhebbers dachten dat het niet meer kon vanwege de hoge energieprijzen, maar je moet ook wat terug doen voor je klanten. De overwinteraars zijn daarom weer welkom.”

Geen kleurige zomerplanten en perkgoed de komende maanden in de kassen van Jac van Dongen van kwekerij Dongeneind in Oosteind, maar kuipplanten die stuk voor stuk kwetsbaar zijn en in de winter extra zorg nodig hebben. “In ons plantenhotel overwinteren planten die je vroeger in de orangerieën van de grote buitenplaatsen zag staan”, vertelt de kweker. "Een paar vaste gasten zijn olijfbomen, citrusplanten, de brugmansia en enorme stamfuchsia’s. Allemaal planten die een bloedhekel hebben aan de combinatie van vocht, kou en vorst.”

“We helpen de kwetsbare kuipplanten in de wintermaanden hier de winter door, ze worden verzorgd hier en daar ook wat gesnoeid en het allerbelangrijkste ze overwinteren vorstvrij”, vertelt Van Dongen. “Het is hier een vijfsterrenhotel met koud en warm stromend water.” Ondanks de gestegen energieprijzen houdt de kweker vast aan de prijs van 70-euro per pallet voor een groepje overwinteraars. “Op zo’n pallet passen tussen de vier en zes planten. Mocht een kuipplant de winter niet overleven dan hoeft er uiteraard ook niet betaald voor te worden.”

Ondanks dat er meer kwekers zijn die hun klanten helpen met het overwinteren van kwetsbare kuipplanten in hun kassen, is het niet zo dat alle kwekers ook staan te springen. “Veel kwekers zijn ook bezorgd, dat je met het binnenhalen van de overwinteraars ook ziektes je bedrijf in sleept ”, vertelt Van Dongen. “Die planten hebben namelijk heel de zomer buitengestaan en je weet niet wat er allemaal tussen kan zitten. Er is wel een risico aan verbonden.”

Wat de kweker annex hotelier wel merkt is dat eigenaren van kuipplanten later dan gebruikelijk hun overwinteraars komen brengen. “Dan is het eind december begin januari en dan heeft het nog niet gevroren en dan denken ze dat het wel goed komt. Nou, nee dus: het gaat goed tot die ene pittige nachtvorst komt en dan is het gedaan met je kostbare en kwetsbare kuipplant." Het plantenhotel dat inmiddels alweer zo’n tien jaar bestaat, is ontstaan doordat mensen kuipplanten kochten bij Van Dongen én zich vervolgens afvroegen wat ze er ’s winters mee moesten doen. "Dan breng je hem toch terug, was mijn antwoord. Dan zorgen wij wel voor ze", aldus de gepassioneerde kweker die met zijn plantenhotel ook iets terug wil doen voor zijn klanten. "Nog een tip: kuipplanten die in de winter goed zijn verzorgd geven in het jaar daarop veel meer bloemen. De bloei is dan veel uitbundiger."