Explosie door geraakte hoofdgasleiding, twee gewonden

Tijdens graafwerkzaamheden op de Patronaatstraat in Made zijn donderdagmiddag rond halfeen twee gewonden gevallen door een gasexplosie. Tijdens het graven werd een gasleiding geraakt, waarna er een explosie met vuur ontstond, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De gewonden hebben brandwonden. Een van hen is overgebracht naar een huisartsenpost voor behandeling, de ander is ter plaatse gekoeld door de brandweer. Meerdere ambulances en brandweerwagens waren aanwezig. De omgeving is nog altijd groot afgezet.

Omwonende: 'Niets gemerkt'

Een omwonende die meters van de geraakte gasleiding woont, zegt niets van de explosie te hebben gemerkt. "Ik was thuis toen het gebeurde en mocht vlak erna gewoon mijn huis in en uit. Ik heb ook geen knal gehoord, dus dit verrast me nogal."