600 kilo illegaal vuurwerk in een bestelbusje: man uit Oudenbosch opgepakt

De politie heeft woensdag een 33-jarige man uit Oudenbosch aangehouden in Ede, nadat in zijn bestelbusje bijna 600 kilo zwaar, illegaal vuurwerk werd gevonden.

De enorme, verboden lading kwam aan het licht tijdens een controle op de Verlengde Arnhemseweg. De man is aangehouden en meegenomen voor verhoor, het vuurwerk is in beslag genomen.

Rijdende bom

Volgens de politie had de lading grote gevolgen kunnen hebben. "Met deze hoeveelheden zwaar, illegaal vuurwerk kun je gerust spreken van een rijdende bom. De aanpak van handel in illegaal vuurwerk heeft hoge prioriteit bij de politie en het Openbaar Ministerie."