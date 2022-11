Flink gewijzigd PSV wint van Bodø/Glimt in bijzondere entourage

PSV heeft vrij eenvoudig gewonnen van Bodø/Glimt. Ondanks flink wat wijzigingen in de basisopstelling wist het met 2-1 te winnen in een vrij saaie wedstrijd. Wat niet saai was waren de supporters in Bodø. De voetbalbeleving van de Noren was ronduit bijzonder.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

De wedstrijd tussen Bodø/Glimt en PSV was nogal slaapverwekkend. Niet gek ook want zoveel stond er niet op het spel. Er moest een groot wonder gebeuren wilden de Eindhovenaren nog groepswinnaar worden. Dat wonder werd ook al snel onwerkelijk door een vroege voorsprong van Arsenal in Londen. En dus was het 90 minuten uitzitten. Het was leuker om naar de tribunes in het Akmyra Stadion te kijken dan naar het veld. Wat opviel was dat de inwoners van Bodø vooral heel trots zijn op hun club. Als je ze in twee woorden moest omschrijven was dat wel ‘beschaafd fanatiek’. Dat werd eigenlijk bij de opkomst al duidelijk toen er werd geschakeld van een operanummer naar AC/DC.

Wachten op privacy instellingen...

Onverstoorbaar

Wie in Bodø rondrijdt komt er ook al snel achter dat er niet veel te beleven is. Natuurlijk is de natuur prachtig en kun je met geluk het noorderlicht zien. Maar qua faciliteiten is er maar weinig te doen. En dus genieten de mensen van het avondje uit naar de voetbal. In het meest fanatieke vak waren geen zwart geklede ultras te vinden maar allemaal geel geklede mensen met zelfs een regenboogvlag. Bij elk liedje werd er braaf meegeklapt door het hele stadion. Toen PSV na 35 minuten op een 1-0 voorsprong kwam leek het wel alsof heel het stadion dat niet had gezien, er werd onverstoorbaar doorgefeest.

Wachten op privacy instellingen...