Jongste burgemeester van het land zetelt vanaf december in Drimmelen

Boy Scholtze wordt de nieuwe burgemeester van Drimmelen. Met zijn 31 jaar is hij ook de jongste burgemeester van Nederland. Scholtze volgt Gert de Kok op die na achttien jaar burgemeesterschap in december gaat stoppen.

Boy Scholtze wordt geïnstalleerd in een speciale raadsvergadering op woensdag 21 december. “We denken dat we met Boy Scholtze een burgemeester hebben die hier heel goed bij past,” zegt Hanneke de Bruijne-Quirijnen, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Scholtze werkt nu als operationeel manager projectontwikkeling en vastgoedbeheer in Tilburg. Hij is getrouwd en woont nu nog in Udenhout. Hij is raadslid voor de VVD geweest in de voormalige gemeente Haaren en is voorzitter van de Charter of European Rural Communities.