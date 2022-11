Man (80) mishandeld in zijn huis, zoekt bloedend hulp bij de buren

Een 80-jarige man is donderdagavond 'behoorlijk gewond' geraakt in zijn huis aan de Helleberg in Veldhoven. Hij belde rond kwart voor drie bebloed aan bij zijn buren en vertelde dat hij overvallen was en gevochten had.

De 80-jarige man, die alleen thuis was, is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij opgenomen. Volgens een 112-correspondent zou hij een steekwond in de nek hebben.

Veel onduidelijk

De politie laat vrijdagmiddag weten dat er nog veel onduidelijk is over wat er precies gebeurd is in het huis in Veldhoven. De overval zou volgens een woordvoerder eerder op de donderdagavond hebben plaatsgevonden. Een exact tijdstip is de politie niet bekend.

Ook wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, hoeveel overvallers erbij betrokken waren en of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. "Wel is duidelijk dat het slachtoffer werd mishandeld en daarbij behoorlijk gewond raakte."

De man wordt zal zo snel mogelijk door de politie gehoord.

Auto

Volgens een 112-correspondent was de auto van het slachtoffer na de overval verdwenen. Dit heeft de politie nog niet bevestigd.

De recherche is druk bezig met het onderzoek. Wie iets verdachts gezien heeft tussen kwart over negen donderdagavond en halfvier die nacht wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.