Cateraar Hutten werkt vanaf 2030 alleen nog samen met duurzame boeren

Het Veghelse cateringbedrijf Hutten wil vanaf 2030 alleen nog samenwerken met boeren die duurzaam produceren. Het bedrijf is nu aan het uitzoeken hoe het dat voor elkaar gaat krijgen. "Wij willen naar een systeem toe waarbij kwaliteit van water en bodem erop vooruitgaan en er minder koolstofdioxide wordt uitgestoten", vertelt Hutten-directeur Drees Peter van den Bosch.

Hij reisde samen met een aantal mensen van de provincie naar het Deense platteland om te leren van hoe het er daar aan toe gaat. In Denemarken moet meer dan de helft van de producten in bedrijfskantines biologisch zijn. Als onze overheid dat hier voor duurzame producten zou verplichten, zouden mensen volgens Van den Bosch meer bewust worden.

De cateraar neemt daarmee een voorbeeld aan Denemarken, waar een groot deel van de bevolking biologisch eet. Maar Hutten wil verder gaan dan dat. Biologisch is namelijk wel beter voor de bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn, maar de uitstoot van stikstof is meestal wel hoger. "In Denemarken komen ze er nu ook achter dat ze daarop juist slechter scoren", vertelt Van den Bosch.

Nu werkt Hutten nog met bestaande duurzaamheidskeurmerken. Voor de aardappelen en groenten is dat On the way to PlanetProof, waarbij milieu het belangrijkste aandachtspunt is. En de eieren hebben het Beter Leven-keurmerk, waar dierenwelzijn voorop staat. Maar het bedrijf wil verder gaan dan dat.

“Ons doel is om vanaf 2030 alleen nog bij boeren in te kopen die een positieve impact op de natuur hebben. Voor het ene product kom je dan inderdaad bij biologisch uit, maar dat is niet altijd beter", legt Van den Bosch uit. "Onze Rondeel-eieren zijn bijvoorbeeld niet biologisch, omdat de kippen minder ruimte hebben dan een vrije-uitloopkip. Maar ze leven wel in een natuurlijke omgeving. We zoeken dus naar de beste optie voor de natuur.”