Jongerenopvang van Rino in Bavel moet vertrekken: 'Ik ben er kapot van'

Rino Driessen moet binnen twee weken met zijn jongerenopvang Ariba het pand aan de Woestenbergseweg in Bavel verlaten. Dat heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt. De gemeente Breda, eigenaar en verhuurder van de grond, wil het terrein ergens anders voor gebruiken.

"Ik moet me goed houden voor hen", zegt een huilende Rino. "Maar ze sodemieteren ons gewoon op straat. Ik had dit niet verwacht en weet eigenlijk nog niet eens waarom de rechter dit heeft beslist. Dat moet ik nog horen van mijn advocaat."

De man heeft al tijden een conflict met de gemeente Breda over het perceel in Bavel. Hij claimt dat hem is beloofd dat hij er mag werken en wonen tot er concrete plannen zijn voor de ontwikkeling van het terrein. De rechter oordeelde in mei anders. Rino moest per 1 september het pand verlaten.

Dat weigerde hij, waarna een ontruimingsprocedure werd opgestart. Daarom was er twee weken geleden een nieuwe gang naar de rechter, met vrijdag de uitspraak.

"Ik ben er kapot van", zo vervolgt hij. "Maar ik laat dit niet rusten. Ik zal ze meehelpen om het huis plat te gooien. Ik naai er alles uit en zorg dat niemand hier nog iets aan heeft. Dan vlucht ik maar."