Binnenkijken bij een eeuwenoude villa: 'Deze rijkdom moet je delen'

De kasteelachtige Villa Bieduinen en het omliggende landgoed bij Putte worden komende zomer opengesteld voor publiek, na 140 jaar. Na een grondige restauratie komt er in het landhuis uit 1883 ook een theeschenkerij, waar de bezoekers worden bediend door bewoners van zorginstelling Titurel, dat zich al 30 jaar op het landgoed bevindt.

Vanaf de Putseweg kun je het aan het einde van de lange oprijlaan de bouwsteigers om de villa zien staan. Bouwvakkers lopen in en om het landhuis, dat zich met heuse kasteeltoren nog ouder voordoet dan 140 jaar.

"Dit is een rijkdom die je niet voor jezelf mag houden."

"We gaan op de toren zelfs weer kantelen laten zetten", vertelt Titurel-directrice Katrien Muylaert trots. Ze voelt zich naast directeur ook rentmeester van het erfgoed dat de zorginstelling mag gebruiken. Voor de renovatie werd uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe het landhuis eind negentiende eeuw is gebouwd door de rijke Vlaamse industrieel François Servais. "De toren had twee functies", vertelt Katrien. "De ene functie was uitkijktoren om te controleren of er geen bos in brand stond, de andere was om de gasten trots te laten zien hoe groot het landgoed wel niet was."

Titurel-directrice Katrien Muylaert. (foto: Raoul Cartens)

In de 140 jaar werd Villa Bieduinen een paar keer verbouwd en kwam er zelfs een verdieping bovenop. "Alleen daar was de fundering niet op berekend, dus is de boel gaan verzakken. Dat probleem is opgelost, maar de gevolgen kun je binnen nog goed zien." Met een bouwhelm op gaan we de villa binnen. Geen overbodige luxe, want overal zijn werklieden bezig, met boormachines en andere apparatuur. Katrien: "Onder dit karton ligt een monumentale mozaïeken vloer en de art deco schouwen voor de open haard hebben we ingepakt met multiplex, om beschadiging te voorkomen."

Op de begane grond komt dus een theeschenkerij voor wandelaars en fietsers. De gasten worden bediend door bewoners van Titurel. "We gaan het wel op kleine schaal, gedoseerd doen. Afgestemd op de bewoners die hier niet voor niets een teruggetrokken leven in de bossen leiden. Maar we stellen de villa en het landgoed graag open." Want zelfs mensen uit de directe omgeving kennen het landgoed niet of nauwelijks, behalve wat ze aan het einde van de oprijlaan kunnen zien. "Maar dit is een rijkdom die je niet voor jezelf mag houden."

De villa in 1987. (foto: BHIC)