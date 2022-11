Frans en Mieke namen 30 pleegkinderen in huis: ‘Sommigen blijven we zien'

Als twintigers besloten Frans Louwen en Mieke Nijkamp uit Breda om een tijdje een pleegkind in huis te nemen. Nu, 42 jaar later hebben ze dertig pleegkinderen een thuis gegeven. “Het is mooi om te zien dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de rest van hun leven."

Rochelle Moes Geschreven door

In 1980 namen Frans en Mieke voor het eerst een pleegkind in huis. Ze woonden jarenlang met z’n tweeën op een kamer, maar toen ze eenmaal een huis hadden gekocht hadden ze veel ruimte over. “Toen we hoorden over pleegzorg leek het ons leuk om dat eens te proberen.”

"We laten ze vrij en met vragen kunnen ze bij ons terecht."

Ze kozen ervoor om kinderen in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar op te vangen. “We halen er heel veel energie en voldoening uit om pubers een plekje te bieden”, vertelt Frans. “Sommige mensen kijken me vragend aan als ik dat zeg, maar pubers zijn heel leuk. Je ziet hoe ze zich ontwikkelen en welke vriendjes ze meenemen. Je moet ze alleen niet jouw ideeën opleggen. Wij laten ze vrij en met vragen kunnen ze bij ons terecht.” Dertig jongeren kregen op die manier een plekje bij Frans en Mieke in huis. Sommigen voor een paar dagen, anderen voor een paar jaar. Zodra ze weer hun eigen weg gaan, is het aan hen of ze contact willen houden of niet. “Met drie van hen hebben we een veel hechtere band gekregen. Zij maken deel uit van het gezin. Die zien we op verjaardagen en helpen we met verhuizingen”, legt Frans uit.

"Je moet wel grenzen kunnen stellen."