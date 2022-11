Motorrijder botst achterop auto, A2 dicht bij knooppunt Leenderheide

Na een ernstig ongeluk tussen een motor en een auto op de A2 bij knooppunt Leenderheide, is de weg vanaf Valkenswaard richting Eindhoven dicht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf. Het is niet bekend hoe de bestuurders van de motor en de bestelbus eraan toe zijn. Wel is er een traumahelikopter aanwezig op de plek van het ongeluk.

Omdat het team van de VerkeersOngevallenAnalyse onderzoek doet, blijft de weg voorlopig dicht. De ANWB raadt aan om te rijden via de A73 of de A67. De politie verwacht dat de weg rond 21.00 uur weer open zal gaan.