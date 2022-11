Beruchte Woensel-aflevering van Probleemwijken krijgt vervolg op YouTube

Er zijn maar weinig tv-afleveringen zo berucht als de Woensel-West-aflevering van het omstreden SBS6-programma Probleemwijken (2005). En nu krijgt de serie een vervolg. Filmmaker Meije Dijkstra zag de gekste dingen en komt binnenkort met een eigen documentaire op YouTube. “Het zijn echte paradijsvogels.”

In het oorspronkelijke programma ging SBS6 naar verschillende beruchte wijken in Nederland. De zender maakte van onder meer Woensel-West in Eindhoven en de Graafsewijk in Den Bosch een begrip, maar niet in de meest positieve zin. Het programma was erg omstreden, vooral nadat er na de aflevering over de Graafsewijk vier dagen lang rellen uitbraken in de wijk.

Meije was dat niet ontgaan. “Als je kijkt naar de afleveringen van Probleemwijken staat die van Woensel-West misschien wel op nummer één”, legt hij uit. “Ik was benieuwd in hoeverre Woensel-West nog gezien kan worden als een probleemwijk. Eerder deed ik hetzelfde in Assen, dat ook een aflevering had gekregen in Probleemwijken.”

Maar wat trof hij nou eigenlijk aan? “Nou, een wijk die geen probleemwijk meer is”, vertelt Meije. “Er is nog wel een harde kern van mensen die er toen in 2005 ook al woonden. En het mooie is, die vinden het ook wel jammer dat de wijk zo veranderd is. Wat ook zo is, mede door de inspanning van de gemeente Eindhoven."

Toch bleek er genoeg te filmen. Althans, het is niet enkel Woensel-West dat de moeite van het filmen waard is. Volgens Meije is zijn documentaire daarom eigenlijk een ode aan heel Eindhoven.