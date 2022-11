Willem II geeft punt uit handen tegen koploper Heracles, Den Bosch wint wel

Willem II heeft in eigen huis op de valreep een punt tegen koploper Heracles Almelo uit handen gegeven. Waar de Tilburgers zelf een paar keer dichtbij de winnende waren, was het Bruns die in de laatste minuut van de officiële speeltijd de 1-2 binnen werkte. FC Den Bosch pakte wel de drie punten tegen De Graafschap, terwijl Helmond Sport en TOP Oss hard onderuit gingen.

Willem II – Heracles Almelo 1-2

In Tilburg kwamen de koplopers op bezoek. En de ploeg van Kevin Hofland zal bloed hebben geroken, want Heracles ging vorige week nog pijnlijk onderuit bij Almere City. Al meteen na de aftrap werd de wedstrijd even stilgelegd, omdat door een vuurwerkshow het doel van goalie Lamprou niet meer te zien was. Vervolgens was het de thuisploeg die stormachtig aan de wedstrijd begon. Pas na een klein half uur drong ook Heracles zo nu en dan aan. Net voor rust leidde dat nog bijna tot de 0-1, maar Lamprou hield met een schitterende reflex de kopbal van Hoogma uit het doel. Na rust was het dan toch Willem II dat op voorsprong kwam. Na een snel genomen corner gaf Doodeman de bal strak voor het doel, waar Hornkamp koelbloedig afrondde. Armenteros was vervolgens dicht bij de 1-1, maar zijn uithaal eindigde op de lat. In de laatste minuut van de officiële speeltijd was het wél raak. Bruns dompelde Tilburg in rouw door de 1-2 te maken.

NAC Breda – Telstar 1-1

Met slechts één overwinning in de laatste vijf competitiewedstrijden, kun je rustig stellen dat NAC in dramatische vorm verkeert. De uitwedstrijd tegen Telstar, dat al zeven wedstrijden ongeslagen is, maar evenveel punten (17) heeft, moest daarin verandering brengen voor de Bredanaren. De start was in ieder geval veelbelovend. Na een paar halve kansen, was het Kotzebue die de bal na dik twintig minuten spelen bij de tweede paal binnen kon lopen. Maar lang feestvieren zat er niet in: aan de andere kant werd direct na de openingstreffer een corner benut. Het betekende meteen de eindstand. FC Den Bosch – De Graafschap 2-1

In De Vliert waren het de bezoekers die als eerste toesloegen. En hoe: Alexander Büttner zette zijn ploeg op voorsprong met een heuse wereldgoal. Büttners volley vanaf de zijlijn op zeker dertig meter van het doel vloog zo over doelman Van der Steen. Maar daarmee was het niet gedaan, wat betreft parels van doelpunten. Vlak voor rust was het Joey Konings die met een omhaal de gelijkmaker binnen werkte. Na rust zette Den Bosch door. Dat leidde na 63 minuten tot de voorsprong, toen Van den Bogert binnenkopte uit een corner. Het bleek de winnende goal.

MVV Maastricht – Helmond Sport 4-0

Voorafgaand aan de wedstrijd leek de uitwedstrijd in het zuiden van Limburg een vrij onmogelijke opgave voor de Helmonders. Al zal de knappe overwinning van vorige week (2-1 tegen ADO Den Haag) een sprankje hoop hebben gegeven. Die hoop duurde precies 23 minuten. Toen was het Van Bommel die de bal binnen wist te frommelen. Een klein kwartier later gaf diezelfde Van Bommel ook de assist voor de 2-0. Souren kreeg zijn goal op een presenteerblaadje. Na rust ging het niet veel beter. Lorentzen kreeg een eigen goal achter zijn naam, toen hij hij een bal volkomen verkeerd raakte. En er volgde nóg een eigen doelpunt. Dit keer was het Van der Meer, die de bal achter doelman Havekotte werkte: 4-0. TOP Oss – PEC Zwolle 0-5

In Oss was er vóór de wedstrijd al een bijzonder moment. De thuisploeg werkte de warming-up af in een speciaal shirt, met daarop het logo van Amnesty International. Die actie – en de volledige wedstrijd van vrijdagavond – stond in het teken van de petitie die opkomt voor uitgebuite arbeiders in Qatar. Een sympathieke actie, maar daar hadden de bezoekers geen boodschap aan. Al na zeven minuten lag de bal in het net, na een hard afstandsschot van Taha. En na een half uur spelen leek de wedstrijd al beslist, toen Thy na slecht verdedigen de voorsprong verdubbelde. Na rust werd de score nog verder vergroot via Chirino, opnieuw Thy en Van den Belt.