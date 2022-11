Loslopende herdershond bijt reekalf dood: 'Een enorme lijdensweg'

Een loslopende Duitse herdershond heeft vrijdagmorgen een jong reekalf aangevallen in natuurgebied de Krabbenbosschen in Breda. Het jonge diertje overleefde de aanval niet, ondanks verwoede pogingen van Caroline en haar man Paul uit Breda. "Dit is gewoon kansloos, dit is wat je nooit wil meemaken."

Caroline belde snel haar man en die kwam er meteen aan. Hij probeerde nog met een doek het bloeden te stoppen. "Maar tevergeefs, helaas." Ondanks de grote schrik, gaat het nu goed met Caroline en haar hondje. "Gisteren was ik nog erg in shock, nu ben ik wel al wat bijgekomen." Ze vindt dat die herder nooit los had mogen lopen. "Je weet nooit wat je hond doet. Daarom loop ik altijd met de hond aan de lijn."

De eigenaar van de hond was niet in de buurt toen het gebeurde. "Ik was zelf met onze bordercollie aan het wandelen, aangelijnd zoals het hoort, toen ineens een ree uit de bosjes kwam met daar achteraan een hond." De herder had al snel het kalfje te pakken. "Het was verschrikkelijk, daarna probeerde hij ook nog onze hond aan te vallen."

Boswachter Floris Hoefhakker baalt enorm van het voorval. "Honden horen in dit gebied aangelijnd te zijn, maar helaas komt dit toch nog regelmatig voor." Volgens de boswachter is het met een reden dat honden soms aan de lijn moeten. Een bos wordt namelijk ingedeeld in verschillende zones. In sommige gebieden mogen honden wel loslopen, in andere gebieden niet. "Dat is zo gedaan om wild in het bos te kunnen beschermen."

Loslopende honden zijn een gevaar voor reeën. Een ree is volgens de boswachter een vluchtdier. Dat betekent dat het diertje begint met rennen zodra het zich aangevallen voelt. "Dat is niet voor maar een paar meter, maar dat kan echt honderden meters zijn", legt Hoefakker uit. Daarbij kan er nog meer gevaar ontstaan. "Een ree, of haar of zijn kalf, kan dan ook zomaar de weg oprennen en doodgereden worden. Dat is ook gevaarlijk voor automobilisten."