Dief gaat er met bestelbus van pakketbezorger vandoor

Een pakketbezorger is vrijdag bestolen van zijn bus toen hij in Waalwijk een pakketje afgaf bij een klant. In de bestelbus lagen nog tientallen pakketten.

De dief liet de pakketbezorger stomverbaasd achter. Nadat de politie was ingeschakeld, werd de bestelbus in de regio Utrecht gezien. De brutale dief werd aangehouden. Het ging om een 26-jarige man uit Litouwen. De pakketten die nog in de bus lagen, konden alsnog met enige vertraging worden bezorgd.