Fem van Empel is Europees kampioen veldrijden

Fem van Empel is voor het eerst in haar loopbaan Europees kampioen veldrijden geworden. De 20-jarige renster uit Sint-Michielsgestel gaf na een moeizame start de concurrentie net als bij de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen het nakijken.

De jonge Van Empel had in Namen ook nog mogen meedoen bij de beloften, maar ze gaf er de voorkeur aan om bij de elite mee te dingen naar de Europese titel. Ondanks haar geringe ervaring bleef ze rustig na een lekke band vroeg in de race. In de vierde ronde reed ze al aan kop. Ze liep steeds verder uit en reed in de laatste ronde onbedreigd naar de titel.

Van Empel is de opvolgster van Lucinda Brand, die ontbrak in België. Brand was nog niet voldoende hersteld van een gebroken middenhandsbeentje. Ze ging onlangs bij de verkenning van het parcours voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor onderuit en liep daarbij een breuk in haar rechterhand op.

Zondag strijden de mannen om de Europese titel.