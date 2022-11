Het gevecht tegen armoede: ‘Ik wil hier al mijn tijd en energie in steken’

In Den Bosch leven ruim drieduizend mensen onder de armoedegrens. Frank de Bie (58) zag de nood om voedsel in zijn stad toenemen en hij besloot in actie te komen. “Dat gevoel van honger heb ik zelf gekend en vergeet ik nooit meer. Nu is mijn het doel om ervoor te zorgen dat níemand in deze stad nog met honger naar bed gaat.”

De inflatie en toenemende energieprijzen komen extra hard aan bij mensen die het al niet zo breed hebben. Frank de Bie zag de gasrekening in zijn omgeving omhoogschieten van zestig naar ruim tweehonderd euro. “Dat kunnen sommige mensen echt niet betalen.” En waar armoede is, daar is honger, weet Frank helaas uit ervaring. “Dat kan dan ervoor zorgen dat kinderen zonder ontbijt naar school worden gestuurd.”

Je kunt ook bewust overhouden, vult Frank aan. “Of je voor twee of voor vier mensen kookt, scheelt niet heel veel geld en tijd voor een gemiddeld huishouden, maar dat kan voor iemand die onder het sociaal minimum leeft een wereld van verschil zijn.” Maak dus eens een extra grote schaal lasagne voor een wijkgenoot, is zijn oproep.

Dat deed hij via Facebook, met een pagina die hij de Bolle Buikjes noemt. “Mensen die bewust of onbewust een maaltijd over hebben, kunnen die daar plaatsen en zo in contact komen met iemand die een maaltijd kan gebruiken.” Onbewust, omdat Frank ook weet dat Nederlanders in de top vijf staan wat voedselverspilling betreft. Dat kwam zo mooi samen. “Er wordt veel weggegooid en zo komt het toch goed terecht.”

Het contact blijft dus tussen kok of helper en degene die het eten nodig heeft. “Zij ontmoeten elkaar om het eten af te geven of op te halen. Uit die ontmoeting kunnen vaak heel mooie nieuwe contacten ontstaan.”

De drang om deze mensen te helpen kwam bij Frank ook door zijn eigen jeugd. “Ik ben de oudste van vijf kinderen en kom uit een ontwricht gezin.” Hij had daardoor ‘niet zo’n fijne jeugd’ die zich vooral kenmerkte door armoede en honger. “Voor een kind is het afschuwelijk om geen eten te hebben. Vanaf mijn zeventiende ging het gelukkig stukken beter. Ik heb sindsdien een goed leven, maar dat gevoel van honger en kou, dat blijft je altijd bij.” Zijn doel is dan ook dat niemand in deze stad nog met honger naar bed gaat.

De Facebookgroep is pas een week oud, maar groeide al snel in ledenaantal. Ook bestaande organisaties zijn enthousiast over het idee van Frank. “Het is belangrijk om mensen te vinden die het leuk vinden om te koken en te delen of bijvoorbeeld eens wat extra boodschappen willen doen.” Hij benadrukt: “Maar nog belangrijker is het om mensen te bereiken die deze hulp nodig hebben.”

Daarvoor krijgt hij nu medewerking van Bossche organisaties zoals de Vincentiusbeweging en Brabantse Hart in Aktie. “Zij informeren hun klanten over dit initiatief. Ik ga ook een flyer maken die voedselbanken en dit soort organisaties in pakketten kunnen doen of op de balie kunnen leggen.”

Het gaat hem duidelijk aan het hart. Als je hem vraagt wat hij hier nou mee wil bereiken zegt hij vol kracht en met hoorbare emotie: “Ik wil gewoon dat niemand in deze stad nog met honger naar bed gaat. Voor dat idee ga ik vechten en ik ben bereid al mijn tijd en energie daarin te steken”, zegt hij. “Ik hoop dat binnen drie maanden al die drieduizend gezinnen weten dat ze bij de Bolle Buikjes meer dan welkom zijn.”