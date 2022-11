Kaartjes veerdiensten Riveer fors duurder: 'Dieselprijzen enorm gestegen'

De kaartjes voor veerdiensten van Riveer worden deze maand fors duurder. Gemiddeld wordt een kaartje voor een enkele overtocht 10 procent duurder. Aanleiding voor de tariefsverhoging zijn de stijgende prijzen. “Met name de dieselprijzen zijn enorm gestegen”, meldt de veerdienst die actief is in Werkendam, Woudrichem en Sleeuwijk.

Rob Bartol Geschreven door

Niet alleen de dagkaarten voor een enkele overzet gaan omhoog. Ook de meerrittenkaarten krijgen te maken met een flinke prijsstijging. Kostte een 10-rittenkaart, inclusief fiets, op Werkendam en Woudrichem nu 14,70 euro, vanaf maandag 21 november moet daar ruim 22 euro voor worden betaald. “De tarieven gingen in 2019 voor het laatst omhoog en worden nu verhoogd in verband met de forse kostenstijgingen”, aldus Riveer, die een volgende prijsstijging ook al bekendmaakt. “Met ingang van 1 april 2023 worden de vervoersbewijzen jaarlijks verhoogd met het prijsindexcijfer.” Op de voet- en fietsveren die varen op Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem verdwijnt met de tariefsverhoging ook het abonnement voor volwassenen. Daarvoor in de plaats komen 10-, 20-, en 40-rittenkaarten. “De scholierenabonnementen blijven wel bestaan”, aldus Riveer, die op werkdagen honderden scholieren overzet die vanuit de regio Altena in Gorinchem naar school gaan.

Kaartjes duurder bij veerdienst Riveer.

De veerdienst is een zeer belangrijke vorm van openbaar vervoer voor de inwoners van Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem. Voor werk en school maken dagelijks veel passagiers de overtocht naar ‘de overkant’, met als bestemming Gorinchem en Hardinxveld. In de zomermaanden maken ook nog eens tienduizenden toeristen gebruik van de veerdiensten, onder meer voor een bezoek aan vestingstadje Woudrichem en het vlakbij gelegen Slot Loevestein. De huidige tickets die nog in omloop zijn, zijn geldig tot 21 november 2023. Papieren meerrittenkaarten en de oude Rondje Pontje-dagkaart zijn alleen in 2022 nog geldig. "Voor klanten is het dus belangrijk dat zij niet een te groot aantal tickets per keer aankopen, met het risico dat overgebleven ritten vervallen", aldus Riveer.