Effectief PSV wint weer van Ajax en is voor nu koploper

PSV heeft op bezoek bij Ajax met 2-1 gewonnen. Doelpunten van Luuk de Jong en Erick Gutiérrez zorgden voor weer een overwinning op Ajax. Na de bekerfinale en de Johan Cruijf Schaal werd nu ook in competitieverband gewonnen van de Amsterdammers. Door de overwinning heroveren de Eindhovenaren de koppositie, al hebben ze wel één wedstrijd meer gespeeld.

De voorpret was leuker dan de uitvoering zullen veel neutrale toeschouwers gedacht hebben bij het kijken van de topper tussen Ajax en PSV. Maar daar hadden de bezoekers uit Eindhoven na vijftig minuten maling aan. Ze stonden met 2-0 voor en hadden Ajax in de houdgreep.

Luuk de Jong had met haast zijn eerste balcontact na 23 minuten de Eindhovenaren op voorsprong gezet. De spits kwam goed voor zijn man bij een voorzet van Cody Gakpo en liet doelman Remko Pasveer kansloos.

Het was ook het eerste moment in de wedstrijd waarbij PSV langer de bal in de ploeg hield. Het doelpunt viel uit de lucht maar was een mooi opgebouwde aanval.