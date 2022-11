Knappe zege van RKC Waalwijk op AZ

RKC Waalwijk heeft in de Eredivisie een voor een prachtig resultaat gezorgd. De Brabanders bezorgden het hoger geplaatste AZ de derde nederlaag in vier duels: 3-1.

AZ kwam in de negende minuut nog wel op voorsprong via Jesper Karlsson, maar zag RKC langszij komen toen doelman Verhulst zich verkeek op een afstandsschot van Iliass Bel Hassani: 1-1.

RKC nam in de slotfase van de tweede helft afstand en invaller Zakaria Bakkali maakte het verschil. De oud-PSV'er schoot in de 87e minuut via de binnenkant van de paal raak (2-1). Kort daarna ging AZ-keeper Verhulst opnieuw in de fout bij een aanname. Bakkali pakte de bal af en maakte het Waalwijkse feestje compleet.

RKC klom door de zege naar de negende plek op de ranglijst met 17 punten.