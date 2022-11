Twitteraccount Eindhovens Dagblad gehackt en omgedoopt tot 'Ajax fans'

Het Twitteraccount van het Eindhovens Dagblad is zondagavond gehackt. Dat gebeurde vlak voor het einde van de wedstrijd Ajax-PSV. Het account gaat nu verder onder de naam Eindhovens Dagblad (AJAX FANS), met het clublogo van Ajax als profielfoto. Daarnaast roepen de hackers op tot het stemmen op politieke partijen PVV en Forum voor Democratie.

Met Tweets als "Like als PSV opgeheven moet worden", leek het heel even alsof de krant fan was geworden van de Amsterdamse voetbalclub. Maar al snel werd duidelijk dat het om een hack ging. In ruim twee uur tijd hebben de hackers zo'n honderd Tweets op het account van de krant geplaatst. Hoewel de nieuwe naam anders doet vermoeden, lijken de hackers geen fans van de Amsterdamse voetbalclub. "Geen Ajax fan", reageren de hackers zelfs als iemand suggereert dat het zou gaan om gefrustreerde voetbalsupporters.

"Gewoon even een beetje lol maken."

De hackers schrijven zelf op Twitter dat ze 'gewoon' lol willen maken. "We konden dit account ook gebruiken om mensen op te lichten. Maar zo ver gaan we niet... Gewoon even een beetje lol maken!" De hackers verwijzen ook naar een Telegram-account.

Volgens Metronieuws identificeren de hackers zich als 'TH Nederland' en was het verlies van Ajax niet de aanleiding om het account te hacken. "We kwamen het account toevallig tegen en zijn geen fan van voetbal in het algemeen. Het leek ons wel leuk", laten de hackers weten aan de nieuwssite. De beveiliging van het account zou volgens de hackers niet goed zijn, waardoor het makkelijk was om over te nemen.

"Ieder weldenkend mens ziet dat dit niet van ons kan zijn."

Hoofdredacteur Joris Roes laat weten dat er druk wordt gewerkt aan het herstellen van de toegang. De redactie benadrukt ook via de eigen site dat berichten op het Twitteraccount niet van de redactie komen. "In de tussentijd kunnen gebruikers het profiel ook rapporteren en aangeven dat het profiel gehackt is", meldt de krant. Tegen persbureau ANP zegt Roes dat het voor de volgers overduidelijk is dat het account is gehackt. "Ieder weldenkend mens die nu leest wat er via het Twitteraccount wordt verspreid, ziet direct dat dit niet van ons afkomstig kan zijn." Hij durft nog niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de hack ongedaan gemaakt is.