Foto's in oud familiealbum zijn mogelijk Vincent van Gogh en zijn zusje

Andries van Beek heeft in een familiealbum een foto gevonden van een man van wie hij denkt dat het Vincent van Gogh is. Ook vond hij een foto van een vrouw van wie hij denkt dat het een zusje van de beroemde Brabantse kunstschilder is. Beide foto's worden nu bestudeerd door experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat meldt Omroep Gelderland.

Omroep Gelderland Geschreven door

Andries woont in Beneden-Leeuwen in Gelderland. "Ik verzamel foto's uit de negentiende eeuw", vertelt Andries. "Het familiealbum heb ik gekocht op een rommelmarkt in Purmerend. Eenmaal thuis bestudeerde ik de foto's en dacht: die foto zou wel eens van Vincent van Gogh kunnen zijn." Als het klopt, zou de foto een portret zijn van een 30-jarige Vincent van Gogh. En dat zou heel bijzonder zijn, want er is tot nu toe maar één foto van de schilder uit Zundert. Fotografie was destijds in opkomst, maar Van Gogh zou geen fan zijn geweest. De foto is in 1883 gemaakt door fotograaf Dirk Jan Le Grand uit Breda, zo is op de achterkant te lezen. In het album vond hij ook een foto van een vrouw van wie hij vermoedt dat het de jongste zus van Vincent is, Wil van Gogh.

"Verschillende kunstexperts zien ook een treffende overeenkomst."

"Ik weet niet zeker dat het een foto van Vincent is, maar het zou echt heel goed kunnen", zegt de verzamelaar uit Beneden-Leeuwen. "Ik heb de foto aan verschillende kunstexperts in mijn vriendenkring voorgelegd, en zij zien ook een treffende overeenkomst." Mogelijk staan op andere foto's in het album andere familieleden van de kunstschilder, stelt Van Beek. "Ze lijken op elkaar." Ook is er volgens Van Beek een band tussen het fotoalbum, de familie Van Gogh en fotograaf Dirk Jan Le Grand. "Le Grand woonde in dezelfde straat in Breda als de vader van Vincent. Het fotoalbum is van de familie Verloop. Iemand uit die familie had toen een horecazaak in Noordwijk in Zuid-Holland, waar de zussen van Vincent samen vakantie vierden."

"Als het echt een foto van Vincent blijkt te zijn, dan is dat wereldnieuws."

"Ik geloof niet in sprookjes, maar als je alles bij elkaar optelt is deze foto een goede kandidaat om een foto van Vincent te zijn", zegt de inwoner van Beneden-Leeuwen. Vorige week woensdag heeft hij de foto's naar het Van Gogh Museum gemaild. "Van 99,9 procent van zulke foto's zegt het museum meteen: 'Dat is hem niet.' Dat hebben ze bij mij niet gezegd. Ik kreeg donderdag een mail terug met de mededeling: 'We nemen het in onderzoek'." Ook al is Andries niet honderd procent zeker dat de foto's van Vincent en Wil Van Gogh zijn, toch droomt hij stiekem wel dat het zo zal uitpakken. "Als het echt een foto van Vincent blijkt te zijn, dan is dat wereldnieuws. Dan haal ik CNN!"