Fietser zwaargewond na aanrijding in avondspits: ‘Er moeten getuigen zijn'

Een fietser is maandag in Eindhoven aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Huizingalaan en de Fakkellaan tijdens de drukke avondspits rond halfzes, maar getuigen hebben zich nog niet gemeld. "Er moeten mensen zijn die het hebben gezien."

Wie het slachtoffer is, is daardoor nog altijd onduidelijk. Volgens een 112-correspondent gaat het om een tiener. "Het was op het moment van het ongeluk hartstikke druk", zegt een woordvoerder van de politie. Toch heeft zich nog niemand bij de politie gemeld. "Er moeten heel veel getuigen zijn geweest. We zijn naarstig naar ze op zoek."

Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, worden daarom opgeroepen zich te melden bij de politie. "We hebben nu nog geen beeld van er is gebeurd."

Het ongeluk gebeurde bij een verkeerslicht op de kruising van de Huizingalaan en de Fakkellaan, vlakbij het Ir. Ottenbad in de richting van het centrum van Eindhoven. De fietser werd geschept door de auto, kwam op de voorruit terecht en belandde op het wegdek.

Volgens een 112-correspondent wordt vermoed dat de fietser tegen het verkeer in door rood reed. Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd en een been en is naar het ziekenhuis gebracht. De fietser was wel aanspreekbaar.